◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２１日・神宮）広島の岡本駿投手が、６回１失点でチーム単独最多６勝目の権利を手にマウンドを降りた。１点リードでリリーフにバトンを渡した。３回に中村悠の先頭安打を起点に、２死一、三塁のピンチは無失点。５回に２点の援護をもらった。６回は１死二、三塁からオスナの犠飛で１点を返されたが、なおも２死一、二塁のピンチはモイセエフを中飛に仕留めた。６回で９７球を投げ、３