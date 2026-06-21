◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）サマーマイルシリーズ第１戦が１８頭で争われ、５番人気のファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は４角１０番手から脚を伸ばすも写真判定の末、４着。重賞２勝目はならなかった。１年３か月ぶりの復活星はならなかった。無傷３連勝で制した２５年毎日杯を最後に白星から遠ざかっており、近２走もオーシャンＳ１２着、京