モデルの木下桜さん（26）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。美しいウエストが際立つホワイトコーデを披露した。「素敵なスポット」でリラックス木下さんは、「福岡に帰るたび、素敵なスポットができている」といい、ドリンク片手にカフェのソファに座ってリラックスした姿や、オールホワイトのヘソ出しコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白い半袖トップスとブラウンのパンツを着用。ソファに座