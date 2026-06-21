女優の相武紗季が20日、自身のインスタグラムを更新。41歳になったことを報告した。 【写真】いつまでもお若い！黒キャミドレスで楽しそうな食事 「本日6月20日、相武紗季は41歳を迎えました。」と投稿。「こうして活動を続けてこられたのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです。この場を借りて、心より感謝申し上げます。いつも本当にありがとうございます。」とつづり、食事する姿の写真や唐揚げを作った動画などを