香川漆器の絵付け体験 伝統的工芸品「香川漆器」を制作できる体験会が高松市で開かれました。 この体験会は、香川漆器を知ってもらおうと高松市の漆器工房「中田漆木」が開いたもので、参加者は、絵付けを体験しました。 香川漆器では、漆に顔料を混ぜた「色漆」を使って絵付けをするのが特徴です。参加者は、漆の塗られた箸に思い思いの模様を描いていました。（参加者）「難しいんですけど挑戦できて良かったで