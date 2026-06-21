W杯グループリーグ第2節でチュニジア代表と対戦したサッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で圧勝を収めた。この一戦で前半から見せた日本のハイパフォーマンスに対し、韓国メディア「SPOTVニュース」は「圧倒的だ」と称賛の言葉を送り、その強さに熱い視線を注いでいる。初戦のオランダ代表戦を2-2で引き分けていた日本は、スタメンを4人変更し