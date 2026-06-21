日本とチュニジアが対戦日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し4-0で勝利した。先制弾のシーンで「Kマーク」をしたMF中村敬斗は「久保にやりました」と明かした。日本は前半4分、自陣からボールをつなぎ左サイドでボールを受けたMF中村敬斗が仕掛け、左足で鋭いクロスを入れた。このボールにMF鎌田大地が左足ヒールで合わせて先制に成功した。先制