「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）日本はチュニジアを下し、大会初勝利。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差となった。試合を中継した日本テレビで解説を務めた元日本代表の本田圭佑は放送の最後に「きょうのイケイケドンドン。気持ちよく寝れるな」とうれしそうに総括。しかしすぐ