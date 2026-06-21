TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が21日、アシスタントを務める同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。現在の体重事情について語った。オープニングで爆笑問題太田光から「今日の調子は？」と聞かれると、競馬通で知られる篠原アナは「『稍重』ですね」と馬場のコンディションに絡めてコメント。「雨だし、なんか食べ過ぎてて、最近」と自身の体重も“やや重”だと明かした。続けて「ビックリ。健康診断の結果