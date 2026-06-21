「渋谷ABEMAS」に所属する麻雀プロの多井隆晴（56）が21日、自身のXを更新。電車内でスリに遭ったことを明かした。多井は「ねぇ！」と切り出すと、「電車の中で案件のゲームを一生懸命やってたら網棚に置いてた荷物盗まれた！！！全然気付かなかった！」とスリに遭ったことを報告した。また「エルメスの紙袋に入ってた『僕の戦術本5冊』『僕のステッカー』『僕のリストバンド』」と荷物の中身を明かし、「おい泥棒多分お前もム