お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。自身が手がけた、世界の巨匠たちの名画模写を多数公開した。【写真】「すごい」ファンも絶賛！47歳で美大生になった・土屋伸之の“模写シリーズ”仕事の傍ら2年間予備校に通い、この春から日本大学藝術学部美術学科へ進学した土屋。「美術を勉強中です」と切り出し、「先日、作家研究の授業ではルノワール風の静物画を選び、挑戦してみました」と報