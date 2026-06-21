俳優の永野芽郁さんが6月20日、自身のインスタグラムを更新。フォトブック＆スタイルブック「MAGNOLIE」が同日発売となったことを報告しました。 【写真を見る】【 永野芽郁 】フォトブック発売を報告「透明感がすごい」「海がめっちゃ似合ってます」オフショットに絶賛の声投稿では「photo book&style book『MAGNOLIE』本日発売です メイトのみなさんいつも本当にありがとう」とコメントし、ファンへ感謝の気持ち