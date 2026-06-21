元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏彩り埼先端」（日曜午前7時）に出演。偶然会った有名人について明かした。名古屋、京都、下関、福岡とプライベートで旅をしたという松岡は「とんでもなく幸せな1週間を過ごさせてもらいましたよ。そして空港でちょっとおどろくことがあったんで」と明かした。松岡は「満喫しましたよ。ちょっと飛行機が遅延したんですよ、1時間。仕方ないなと思って、ラウンジに行ったらですね