犬との暮らしで大変なこと 毎日のお世話を欠かすことができない 愛犬のお世話に休日はありません。ごはんを用意し、お散歩に行き、おやつをあげたり一緒に遊んだりし、トイレや寝床の掃除もありますし、日々の健康管理も重要なお世話です。 飼い主の体調が悪いからといって、愛犬のお世話を休むことはできませんし、トイレトレーニングができていない犬の場合では、悪天候であってもお散歩に行かなければなりま