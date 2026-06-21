日本代表は21日（日本時間）、『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節でチュニジア代表と対戦し、4−0で勝利。試合後、2戦連発となる先制弾を奪ったMF鎌田大地が自身のゴールを振り返り、電話のポーズしたゴールパフォーマンスについて語った。この日は一列前のシャドーの位置で先発出場し、「ゴールの近いところでプレーしてゴールできるようにということを考えていた」鎌田は4分、中村敬斗のセンタリングに合わせてゴール