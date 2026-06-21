日本代表のMF佐野海舟（マインツ／ドイツ）が、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節のチュニジア代表戦を振り返った。21日、日本はチュニジアと対戦。初戦のオランダ代表戦で劇的ゴールにより引き分けに終わった日本。スウェーデン代表に大敗したチュニジア代表は、4日前に監督交代を敢行するなどし、不透明なことが多い中での試合となった。それでも試合は4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録し先制すると、前半に