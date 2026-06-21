日本代表FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）が、チュニジア代表戦を振り返った。上田は現地時間20日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表戦に先発出場すると、鎌田大地の2試合連続ゴールで先制した後の31分に強烈なシュートを叩き込んでW杯3試合出場目で初ゴールをマーク。さらに、69分には巧みなフリックから伊東純也の得点を演出したほか、83分には佐野海舟のクロスに頭で合わせてダメ