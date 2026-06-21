北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアとメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦した日本は、４−０の快勝を収めた。この一戦、３バックの中央で最終ラインを牽引したのが板倉滉だ。板倉は怪我で大会直前にチームを離脱した遠藤航からキャプテンマークを継承。第１戦のオランダ戦には出場しなかったが、この日は腕章を巻いてチュニジアの攻撃を阻んだ。「この難しいと言われた２戦目、チーム一丸となっ