20日、新潟県阿賀町で渓流釣りに来ていた茨城県の男性会社員(61)が、崖下に滑落し死亡しました。 20日午前10時ごろ、渓流釣りのため阿賀町豊実を知人と訪れていた茨城県水戸市の男性会社員(61)が、実川沿いの崖から約80m下に滑落しました。知人が消防に通報し約6時間後、男性は新潟県の防災ヘリコプターに救助され新潟市の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 警察が滑落の原因などを調べてい