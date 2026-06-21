北海道・北見警察署は2026年6月20日、不同意わいせつの疑いで北見市の無職の男（71）を現行犯逮捕しました。男は20日午後9時前、北見市北5条西4丁目のビル敷地内で、面識のない20代女性の上半身を触った疑いが持たれています。女性が「知らない男に体を触られた」と110番通報し、男は駆け付けた警察によって現行犯逮捕されました。調べに対し男は「体に触れていない」と容疑を否認しています。警察が男の余罪や事件の経緯を詳しく