◇プロ野球 パ・リーグ 西武 5-3 オリックス（21日、京セラドーム）交流戦を終えてリーグ戦が再開。交流戦で初優勝するなどパ・リーグ首位につける西武は、オリックスと対戦し、カード勝ち越しを決めました。1勝1敗で迎えた3戦目。この日の西武打線は4回にビッグイニングを形成します。対するオリックスの先発・九里亜蓮投手の前に、ヒットと死球で1アウト1、3塁のチャンスメイク。ここで打席に向かったルーキー・小島大河選手が先