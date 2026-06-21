岸和田競輪のG1「高松宮記念杯」は21日、最終日を迎えた。8Rは脇本雄太（37＝福井）が捲って2着に8車身差をつける快勝だった。「（展開に）少し恵まれた部分もありました。バックの風も利用できた」と振り返った。3月ウィナーズCの落車から5月下旬に全プロ記念（武雄）で復帰。復帰2戦目で地元地区のG1に臨んで西日本準決勝へ進んだ。最終日の5走目で、この開催初めて1着となった。「自分の中では全然、まだまだ。（グラン