お笑いタレントの明石家さんまが２１日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。本番中に初めて泣かせた歌手を告白した。この日は、マツコ・デラックスと同い年の１９７２年生まれの著名人が集結し１８日に特大号として放送された未公開ＳＰ。歌手の西田ひかるが「芸能界的には華やかな時代をちょっと」とデビューした１９８８年当時を振り返った。すると、さんまが「ノリツッコミを知らずに、本番中にオレが初めて泣かし