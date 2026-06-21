熊本県の阿蘇中岳第一火口で火山活動が高まっているとして、気象庁は21日、噴火警戒レベルを2の「火口周辺規制」に引き上げました。 阿蘇山の中岳西山腹の観測点では、きょう（6月21日）午前8時55分ごろから、火山性微動の振幅が大きい状態で推移していて、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量も１日あたり1700トンと、やや多い状態でした。 そして、気象庁は午後4時に噴火警戒レベルを、現在の活火山であることに留意する「1」から