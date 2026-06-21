ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」が２０日放送され、元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏がゲストとして出演した。安住紳一郎アナウンサーが「１９９８年から２００２年まで日本代表の監督を務めましたフィリップ・トルシエさんにお越し頂きました」と２００２年のＷ杯日韓大会で日本を初のベスト１６へ導いた名将を紹介。「知らなかったんですが、フランス・ボルドーの畑を買って、今、醸造家なんで