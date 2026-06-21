【モンテレイ（メキシコ）＝平島さおり】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で２０日（日本時間２１日）、８大会連続８度目出場の日本（世界ランキング１８位）はメキシコ・モンテレイで１次リーグＦ組の第２戦に臨み、チュニジア（同４５位）を４―０で下して今大会初勝利を挙げた。日本は１勝１分けで勝ち点を４に伸ばし、２５日（日本時間２６日）の第３戦・スウェーデン（同３８位）戦に勝つか引き分ければ、