NICO（31）、RIHO（32）の2人組ユーチューバー「平成フラミンゴ」が21日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、マクドナルド／コカ・コーラ主催「FIFAワールドカップ日本対チュニジア戦パブリックビューイング」イベントに出席した。イベントスタート前、RIHOは「今日は伊東純也さんが行きそうな気がする」と予想した。その伊東が後半24分、上田綺世のパスから3点目となるゴールを決めた。すると、イベントMCのハリー杉山（41