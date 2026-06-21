「オリックス３−５西武」（２１日、京セラドーム大阪）オリックスの九里亜蓮投手が６回を今季ワーストタイの５失点で降板。史上１８６人目のプロ通算１５００投球回を達成したものの、今季５敗目を喫し、本拠地・京セラドーム大阪での連勝記録も９でストップした。登板前に「自分のできることをマウンドで表現できるよう準備することが大事」と話していた九里だったが、四回に突如崩れて小島の先制打、渡部の５号３ランなど