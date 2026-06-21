タレントのハリー杉山（41）、元日本代表GK本並健治氏（61）らが21日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、マクドナルド／コカ・コーラ主催「FIFAワールドカップ日本対チュニジア戦パブリックビューイング」イベントに出席した。4−0で日本の完勝。本並的マンオブザマッチは「難しい」としつつ、「上田綺世かな」とした。「W杯で4−0って今まであった？」とすると、「98年フランス大会に日本が出た時には、4−0は想像できな