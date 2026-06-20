【モデルプレス＝2026/06/20】6月20日、沖縄サントリーアリーナにてガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」が開催された。ここではイベントの様子を写真で紹介する。【写真特集Vol.1】【写真】沖縄コレクショントップバッターの抜群スタイル◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎