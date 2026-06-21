◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）注目牝馬が集まったハンデ重賞は１６頭立てで行われた。１番人気でハンデ５５・５キロのヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）は直線で失速して１４着だった。来週から「夏休み」に入るクリストフ・ルメール騎手は２０１５年ノボリディアーナ、１８年ディアドラ、２４年ブレイディヴェーグ（２４年までは１０月