◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の船迫大雅投手が火消しに成功した。２点リードの６回２死一、二塁から登板。快投を続けていた先発の井上が、安打と四球で一、二塁のピンチを招いたタイミングでマウンドを託された。迎えたのは５番・サノー。カウント１―１からスライダーで三ゴロに仕留め、無失点でしのいだ。船迫はこれで今季２２登板。好投していた井上のピンチを救った。