◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）日本とＦ組１位通過を争うオランダのメディアも、日本がチュニジアに快勝した一戦を報じた。オランダ公共放送「ＮＯＳ」は、「日本がオランダと同グループでチュニジアに快勝上田綺世が２得点」と速報。オランダ１部フェイエノールト所属でリーグ得点王の上田の活躍を伝えるとともに、日本と得失点差で並ぶも総得点で上回ったオ