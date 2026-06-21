◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）注目牝馬が集まったハンデ重賞は１６頭立てで行われた。３番人気でトップハンデ５６・５キロのコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は、直線で外から脚を伸ばしたが５着まで。福島牝馬Ｓに続く重賞連勝とはならず。先週の宝塚記念を制したメイショウタバルに続く、ゴールドシップ産駒の２週連続重賞Ｖとはならなかった