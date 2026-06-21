芸能界や音楽業界では、親が著名人の「2世」が数多く活躍している。そんな中、今回は「祖父が有名」という少し変わったケースの「3世」である俳優とミュージシャンを紹介したい。◆「タケモトピアノ」でお馴染み、名優・財津一郎の孫一人目は、俳優としてさまざまな作品に出演する財津優太郎だ。現在公開中の『映画 正直不動産』に出演している財津だが、祖父は俳優・コメディアンとして昭和の時代に大活躍した財津一郎である