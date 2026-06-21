今の生活は、私のやりたかったこと？ 誰もがふと思う疑問です。34歳の山本ナツは、〈「やりたいこと」より「正解」っぽい道を選ぶのに必死だった〉。（〈〉は同書より引用、以下同）そんな共感からはじまる『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋』（ただっち著、KADOKAWA、2025年12月）。作者のただっちさんは、不倫やモラハラなど、人間関係の闇を繊細に描いています。主人公の山本ナツ