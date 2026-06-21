今年で芸能界デビューして25周年を迎え、4月に45歳となった元グラビアアイドルの山本梓。21本のDVD、12冊の写真集をリリースするなど、"あずあず"の愛称で多くのファンから親しまれていた。【写真を見る】消えた人気グラドル・山本梓（45）。「まるで20代」なワンピース姿や、『忍風戦隊ハリケンジャー』で共演した長澤奈央さんとのツーショットなどもしかし2014年、自身のXで《海外での生活が中心になりましたので、twitterを