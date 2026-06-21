今日21日(日)、気象庁は東北北部が「梅雨入りしたとみられる」と発表。これで梅雨のない北海道を除き、全ての地方で梅雨入りとなりました。6月下旬は梅雨前線が本州付近に停滞しやすく、九州から東北で大雨となる恐れがあります。7月前半も梅雨空の日が多くなるでしょう。7月中旬には九州から関東甲信で続々と梅雨明けとなる可能性があります。東北北部が梅雨入り北海道を除く全ての地方で長雨の季節に今日21日(日)、気象庁は東