もしパートナーの浮気現場を目撃したら、あなたはそこに問答無用で踏み込みますか？ それとも証拠は保存しつつその場は泳がせますか？今回はそんな修羅場を体験してしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆忘れ物を取りに帰宅笠井有希さん（仮名・34歳／会社員）は、裕二さん（仮名・37歳／会社員）と結婚して4年になります。「私の職場は週5で出社なのですが、裕二は今の部署に異動になってからは週4テレワーク週1出社ペ