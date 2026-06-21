１９日、天津美術館「美遇未来−第２回天津市青少年書画教育成果展」で作品を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津6月21日】中国天津市の天津美術館で、市内の小中高生の書道や絵画、創作作品など700点余りを展示する「美遇未来（美を通じて未来と出会う）−第2回天津市青少年書画教育成果展」が19日から開かれている。市内各校の美的情操教育の成果であり、複数の特殊学校の児童・生徒作品も展示。入場は無