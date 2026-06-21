◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。試合後、DF長友佑都（39＝FC東京）が取材に応じた。試合はFW上田綺世の2発、MF鎌田大地、伊東純也にも得点が生まれ、4発大