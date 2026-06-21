◇陸上・近畿高校総体最終日（2026年6月21日彦根市・平和堂HATOスタジアム）男子1600メートルリレーの決勝が行われ、京都・洛南高が3分11秒83で優勝した。400メートル障害で連覇を達成した高校2年生の後藤大樹（たいじゅ）はアンカーを務め、優勝に貢献した。予選、準決勝に続いてアンカーで出場。全体の最終種目となった決勝は、2位でバトンを受け、10メートル以上も前を走る滝川第二を追う。残り200メートルで一気にギア