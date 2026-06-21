「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）スムーズに先手を奪った５番人気のセキトバイーストが、最後まで粘り切って後続に３馬身差をつけて逃げ切り勝ち。連覇を達成した。２着は９番人気のウイントワイライト、３着には１４番人気のミアネーロが入った。１番人気ヴァルキリーバースは１４着、２番人気ニシノティアモは１０着、３番人気コガネノソラは５着に敗れ、３連単は１０６万６１６０円の高配当。大波乱の決着となった。