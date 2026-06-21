21日の函館11R・UHB杯（芝1200メートル）は先団外で運んだ5番人気アスティスプマンテ（牝5＝佐藤、父ロードカナロア）が差し切りV。通算4勝目を挙げ、オープン入りを決めた。デビュー2年目の舟山はメインレース初勝利。鞍上は「ある程度の位置につけたいと思っていた。ペースが速くなりそうだったので、下げたところで良い雰囲気で走れた。早めにつかまえにいって、よくかわしてくれました」と相棒を称えた。