〈突然「私の旦那と不倫してるでしょ」とDMが…W杯で“ヘソ出しユニフォーム姿”が大バズりした“FIFA公認美女”（31）が明かす、人生が一変した当時の状況〉から続く2022年、カタールW杯の日本対ドイツ戦で国際映像に映ったことで、「FIFA公認美女」として一躍時の人となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）。Instagramのフォロワー数が10万人以上増えるなど、大きな反響があった。【貴重画像】美男美女す