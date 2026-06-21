ユーチューバー・ヒカル（35）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。現在交際中のインフルエンサー・加藤神楽（21）が出演し、同居人に本音をぶっちゃける場面があった。1歳の子供とともにヒカルの自宅で生活を送っている神楽。そこには同居人として起業家・飯田祐基氏もいるが「一緒に住んでいるのは邪魔と思う?」と質問されると「邪魔じゃない?」とまさかのぶっちゃけ。ヒカルの付き人・いくみんが食事の場に同席す