「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）７番人気のエルトンバローズが馬場の真ん中を突き抜けて重賞３勝目を飾った。２着には６番人気のキープカルム、３着には１番人気のエコロアルバが入った。最後はコースを一杯に使った大接戦となった。最後の直線。好位からカズミクラーシュが抜け出したが、中団にいたエルトンバローズが外から一気にかわした。内外両サイドから猛追するライバルたち。だが最後までトップを譲らず、ゴー