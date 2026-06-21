江戸時代に宮中で使われた肥前磁器「菊御紋付染付（きくごもんつきそめつけ）」が京都市内の発掘調査で数多く見つかり、注目を高めている。天皇や公家にとっては普段使いの食器だが、商人らに下賜されることもあり、描かれた菊紋が御所への憧れをかき立て、市井で珍重された様相が見えてきた。【写真】菊御紋付染付の碗菊御紋付染付は、有田（佐賀県）で作られ、御所に納められた薄手の碗や皿。菊紋に加え、鳳凰など公家装束と