アイコニックなフロントフェイスの原付二種スクーターホンダのタイ法人が生産する車両の輸入販売を手がけるシルバーバックは、新型スクーター「SCOOPY CLUB12（スクーピー クラブ12）」タイモデルの国内販売を2026年6月11日より開始しました。世界的に人気を博しているスクーピーは、優れた燃費性能を大きな特徴としています。【画像】個性的なフロントフェイスに注目！ シルバーバックが導入するホンダ「スクーピーCLUB12」タ