9Lanaの新曲「螺旋」が、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』のエンディングテーマに起用。また、本楽曲は7月25日に配信リリースされる。 （関連：『BLEACH』×Aqua Timez、再び交差する青春の記憶「千の夜をこえて」から「OLDROSE」まで…20年の軌跡） 自身初のストレートロックサウンドとなる本楽曲は、鋭く駆け抜けるバンドサウンドに壮大なストリングスが混ざり、9Lanaが“歌役者”として磨